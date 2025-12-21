Da Faenza ai festival di Venezia e New York | Katabasis consacra la regista Samantha Casella
Samantha Casella, regista originaria di Faenza e riconosciuta a livello internazionale, si distingue per il suo approccio sensibile e attento alla realtà. La sua ultima opera, che ha ricevuto consensi ai festival di Venezia e New York, affronta temi legati all’intimo umano attraverso una narrazione onirica e poetica. La sua capacità di rappresentare la complessità dell’esperienza quotidiana la rende una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo. Da Faenza ai festival di Venezia e New York: Katabasis consacra
Pluripremiata regista originaria di Faenza, apprezzata dalla critica specializzata internazionale, Samantha Casella esplora l’intimo umano nel suo nuovo film: rappresenta in forma onirica una quotidianità fatta di realtà accecante, stridente, decadente, o destinata al fallimento. Dal saggio di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: L'attore ha da poco presentato a New York il nuovo film da regista "Is This Thing On?"
Leggi anche: "La strana coppia": arriva a Faenza l'esilarante commedia di due uomini divorziati a New York
Da Faenza ai festival di Venezia e New York: Katabasis consacra la regista Samantha Casella.
Argillà Faenza 2026, sono aperte le iscrizioni per il Festival della Ceramica! Dal 4 al 6 settembre a Faenza la nona edizione del festival internazionale. Domande entro il 12 gennaio 2026. Circa 200 ceramisti espositori, paese ospite l'Austria. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.