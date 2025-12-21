Da Faenza ai festival di Venezia e New York | Katabasis consacra la regista Samantha Casella

Samantha Casella, regista originaria di Faenza e riconosciuta a livello internazionale, si distingue per il suo approccio sensibile e attento alla realtà. La sua ultima opera, che ha ricevuto consensi ai festival di Venezia e New York, affronta temi legati all’intimo umano attraverso una narrazione onirica e poetica. La sua capacità di rappresentare la complessità dell’esperienza quotidiana la rende una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo. Da Faenza ai festival di Venezia e New York: Katabasis consacra

Pluripremiata regista originaria di Faenza, apprezzata dalla critica specializzata internazionale, Samantha Casella esplora l’intimo umano nel suo nuovo film: rappresenta in forma onirica una quotidianità fatta di realtà accecante, stridente, decadente, o destinata al fallimento. Dal saggio di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

