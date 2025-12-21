Da Bangkok a Rabat Le vacanze dei pisani | Frenata sull’America

I turisti pisani scelgono destinazioni internazionali per le vacanze di Natale e Capodanno, preferendo località esotiche come Bangkok e Rabat. Questi viaggi invernali rappresentano un’opportunità per evadere dalla routine e trascorrere le festività in ambienti diversi, spesso optando per un soggiorno al mare piuttosto che incentrato sui tradizionali cenoni. La tendenza riflette una crescente domanda di esperienze diverse e di relax durante le festività.

di Ilaria Vallerini A Natale con i tuoi.in vacanza. Da Bangkok a Rabat. I tour invernali piacciono ai pisani che stanno preparando le valigie per passare le festività, da Natale e Capodanno, in luoghi prevalentemente esotici, privilegiando al cenone davanti al camino un bel tuffo al mare. "Le destinazioni più battute sono quelle asiatiche tra cui la Thailandia, l'Indonesia (che ha avuto un boom dopo il Covid), il Giappone. A seguire l'Africa con il Kenya, Zanzibar, Madagascar. Le Maldive restano un must natalizio come anche le Canarie", spiega Iacopo Maccanti (nella foto), figlio del titolare della storica agenzia di viaggi 'Asti Viaggi' sul Lungarno Pacinotti.

