Da bambino a bambino centinaia di giocattoli raccolti dai postini saranno donati per Natale

Ogni anno, in vista del Natale, vengono raccolti e donati numerosi giocattoli provenienti da diversi bambini. Da bambino a bambino, centinaia di oggetti vengono consegnati dai postini per portare un sorriso alle famiglie meno fortunate. C’è Stitch azzurro con gli occhioni, una montagna di peluche, automobili, Barbie ballerina, giochi da tavolo, costruzioni, Playmobil e anche un Cicciobello, tanti libri illustrati.

C'è Stitch azzurro con gli occhioni, c'è una montagna di peluche; ci sono automobiline, Barbie ballerina, giochi da tavolo, costruzioni, Playmobil, persino un Cicciobello, tanti libri illustrati. Centinaia di regali dei bambini ai bambini, raccolti in giro per la Sicilia dai postini di Poste.

