Cusano luminarie in ritardo e polemica per la ‘XMas’ in piazza

A Cusano, le luminarie natalizie sono state installate con ritardo, generando qualche malumore tra i cittadini. La presenza della scritta ‘XMas’ in piazza ha suscitato discussioni sulla scelta lessicale, riflettendo le diverse sensibilità della comunità. Natale, tradizionalmente festa di pace e unità, si è così trasformato in occasione di polemiche e divisioni.

Natale è la festa della pace e della concordia, ma nella città giardino ha finito per scatenare divisioni, polemiche e bacchettate. E sì, per via delle installazioni luminose comunali comparse solo sabato 13 dicembre e per di più a seguito alle segnalazioni di cittadini .

