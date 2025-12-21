Curling Canadian Open | Italia eliminata ai quarti dal Team Mouat
A Saskatoon termina ai quarti di finale il cammino della nazionale maschile nel quarto Grand Slam of Curling stagionale, condizionato dall’assenza di Amos Mosaner. Si chiude ai quarti di finale l’avventura della nazionale italiana maschile all’HearningLife Canadian Open, quarto dei cinque tornei stagionali del Grand Slam of Curling, in corso a Saskatoon, nel Saskatchewan. Segui . 🔗 Leggi su Sportface.it
La squadra italiana di curling composta da Joël Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e l'allenatore Ryan Fry (che per l'occasione ha sostituito Amos Mosaner)) prosegue la sua avventura nel Canadian Open, quarto torneo stagionale del Grand Sla facebook
AVANTI RAGAZZI La fase a eliminazione diretta del Canadian Open è a un passo per i nostri azzurri! Solo il tie-breaker separa la Nazionale maschile di curling dai play-off del quarto Grand Slam stagionale! L’incontro decisivo contro il Team Waddell x.com
