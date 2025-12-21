Cure quotidiane per i conigli della città | così la Piccola tana salva gli amici a 4 zampe da malattie e abbandoni

Un gruppo di volontari, composto da adulti e studenti universitari forlivesi e fuori sede, si dedica quotidianamente alla cura dei conigli nel parco Franco Agosto e, recentemente, anche nel parco Paul Harris di via Bengasi, grazie al rinnovo del patto di collaborazione con l'amministrazione comunale. Queste attività mirano a prevenire malattie e abbandoni, garantendo un ambiente più sicuro e salubre per gli animali. La Piccola Tana si impegna a sostenere gli amici a quattro zampe della città.

