Cuore Piacenza ma al quinto set sorride Verona

Nel corso di oltre due ore di partita, Cuore Piacenza e Rana Verona si sono affrontate in una sfida equilibrata e intensa. Al quinto set, è stata Verona a prevalere, portando a casa la vittoria al termine di un tie break combattuto fino a quota undici.

Oltre due ore di battaglia ed è Rana Verona ad esultare al termine di un tie break che ha visto le due squadre giocare punto a punto fino a quota undici. Dopo il primo set Verona ha schierato in campo da metà del secondo parziale tre schiacciatori. Secondo tie break consecutive per Gas Sales.

