Cuore infinito Pisa | Moreo riprende il Cagliari all’89’ Finisce con uno spettacolare 2-2

CAGLIARI – Una partita pazza, bellissima, vietata ai deboli di cuore. Alla Unipol Domus finisce 2-2 tra Cagliari e Pisa. È un pareggio che vale molto per i nerazzurri, capaci di risorgere quando il ko sembrava ormai scritto. L’avvio è tutto di marca toscana. Tramoni è una spina nel fianco: prima impegna Caprile su punizione, poi approfitta di una distrazione di Mina. Il Cagliari trema, Caprile deve fare gli straordinari. La pressione nerazzurra paga allo scadere del primo tempo. Un tocco di mano di Adopo in area non sfugge all’arbitro. Dal dischetto va Tramoni: esecuzione fredda e Pisa avanti all’intervallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Kilicsoy illude il Cagliari, il Pisa la pareggia con Moreo nel finale: termina 2-2 la sfida salvezza

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Lecce 0-1 e Torino Pisa 0-2: Doppietta di Moreo, raddoppia il Pisa!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pisa, primi gol in A per Moreo: l’attaccante che ha segnato in ogni categoria - Un sinistro al volo di controbalzo dal centro dell’area, un calcio di rigore a incrociare spiazzando Paleari. gianlucadimarzio.com

Torino-Pisa risultato 2-2: doppio Moreo, poi Simeone e Adams, grande cuore granata - 2 all'Olimpico contro il Pisa, che infila il quarto pareggio consecutivo per niente scontato dopo quelli contro Milan e Lazio. corriere.it

Pisa, Moreo: "Per cancellare le critiche non c'è altra medicina che la vittoria" - Ho affrontato quell’angolo raccogliendo le residue energie come se fosse stata l’ultima palla della mia partita e ... m.tuttomercatoweb.com

Perché tra i tanti inverni c’è un inverno talmente infinito che, se il tuo cuore lo sverna, allora sopporta ogni cosa. Rainer Maria Rilke Ash O'Malley - facebook.com facebook