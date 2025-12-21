A vent’anni dalla prima edizione, il festival Roccaeventi ritorna nella suggestiva cornice della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro. Con “Roccaè20”, si propone un pomeriggio dedicato alla riflessione e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Un’occasione per condividere idee e prospettive future, mantenendo vivo il legame con le radici storiche del territorio. Cultura, “Roccaè20“ per riflettere insieme.

A vent’anni dalla prima edizione, il festival Roccaeventi torna dove tutto ebbe inizio, la Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, proponendo oggi “Roccaè20“, un pomeriggio celebrativo e per presentare la visione che intende riportare in vita il progetto culturale nelle rocche del territorio. Roccaeventi intrecciò teatro, musica, danza, poesia, arti visive e partecipazione della comunità, coinvolgendo, tra il 2005 e il 2008, artisti di rilievo nazionale e internazionale e un pubblico ampio. “Roccaè20“ racconterà il festival sia stato, condividendo l’intenzione di riproporre e rinnovare quell’esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

