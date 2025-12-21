Cucine sporche e cibi conservati male multati 6 ristoranti ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Cucine sporche e cibi conservati vicino ai rifiuti: chiusa risto-pescheria in via dei Tribunali - La Polizia Locale ha sorpreso il conduttore dell’attività per la seconda volta, dopo un'ispezione fatta nel 2024, a somministrare alimenti mal conservati ad ignari turisti provenienti da tutto il ... fanpage.it

Spritz scadente, falso pesce fresco e cucine sporche, Nas al lavoro: chiusure e 256 i verbali per 330mila euro. Sequestrati 250 chili di cibo - C’è stato un po’ di tutto nei 900 controlli che i carabinieri del Nas di Padova hanno messo a segno in questa estate 2025, dalla scoperta di cucine in condizioni igieniche a dir poco non ... ilgazzettino.it

Basta capelli che puzzano e cucine sporche! Al tuo cenone della vigilia ci pensiamo noi! Antipasti, crudi, sughi per la pasta, secondi tutto già pronto per te. E la qualità Non si discute. Ordina il tuo cenone entro il 23 o il 30 Dicembre e preparati a goderti un pra - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.