Cucine sporche e cibi conservati male multati 6 ristoranti ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Controlli della polizia ai Quartieri Spagnoli: sanzionati 6 ristoranti con multe per 4.500 euro. Sequestrati 50 chilogrammi di alimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

