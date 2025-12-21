Cucina italiana e cinema il patrimonio UNESCO sul grande schermo

Lo scorso 10 dicembre, a Nuova Delhi, un comitato internazionale ha ufficialmente riconosciuto la cucina italiana come patrimonio UNESCO. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza culturale e storica di un patrimonio che ha influenzato il mondo intero. La cucina italiana, insieme al cinema, rappresenta un elemento distintivo del patrimonio culturale italiano, da tramandare e valorizzare nel tempo. Cucina italiana e cinema, il patrimonio UNESCO sul grande schermo.

Lo scorso 10 dicembre, a Nuova Delhi un comitato internazionale ha ufficialmente dichiarato la cucina italiana patrimonio UNESCO. Per la prima volta nella storia, la cucina è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Tra le motivazioni ufficiali, l'UNESCO sottolinea che, cucinare all'italiana significa favorire l' inclusione sociale, rafforzare legami, incoraggiare la condivisione e promuovere il senso d' appartenenza. Sin dalle origini il cinema e la cucina italiana hanno un legame molto stretto: il cibo, nei film, non è solo nutrimento, ma identità, memoria, emozione e racconto sociale. Dal pasto in famiglia al pranzo povero ma dignitoso del dopoguerra, il cibo diventa un ricorrente strumento narrativo capace di parlare allo spettatore.

Maddalena Fossati: «Così ho portato la cucina italiana a diventare patrimonio Unesco» - Il racconto, dietro le quinte, della direttrice de La Cucina Italiana, Maddalena Fossati Dondero: da un’idea nata in piena pandemia al sì dell’Unesco, la cucina italiana riconosciuta come patrimonio i ... vogue.it

Perfetti Sconosciuti, la cucina italiana è patrimonio Unesco anche grazie a questo film - Perfetti Sconosciuti è uno dei motivi per cui la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'Unesco. badtaste.it

Hanno dedicato una pizza a Milly Carlucci: la regina della cucina italiana omaggia la regina del sabato sera. Il sabato sera perfetto prevede la pizza Milly + Milly in tv #BallandoConLeStelle x.com

10 dicembre 2025. Da dieci giorni la Cucina italiana è Patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO. Un riconoscimento alla nostra identità, alla cultura della qualità, al lavoro instancabile di generazioni che hanno saputo custodire le tradizioni e innovarle ne - facebook.com facebook

