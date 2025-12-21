Ctp La città delle persone | Falsa narrazione in atti ufficiali certificato il fallimento della riforma

Torna a dare battaglia politica sui Consigli Territoriali di Partecipazione la lista di opposizione La città delle persone. I consiglieri Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo criticano l'amministrazione pisana sulla mancata riforma dell'istituto. "In merito alla mancata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

