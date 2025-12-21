cronaca risultato gol della liga

2025-12-21 19:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I gol di Raphinha e Lamine Yamal hanno assicurato al Barcellona di chiudere il 2025 quattro punti sopra il Real Madrid, secondo in classifica, nella Liga dopo la vittoria per 2-0 in casa del Villarreal, terzo. L’attaccante brasiliano Raphinha ha vinto e ha segnato un rigore al 12? dopo aver subito un fallo da Santi Comesana e poco dopo ha colpito il legno con uno splendido tiro dalla distanza. Renato Veiga è stato espulso nel secondo tempo per un intervento avventato su Lamine Yamal, che ha tirato da dentro l’area a 27 minuti dalla fine dopo che il Sottomarino Giallo non è riuscito a liberare completamente le proprie linee. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

