Crocevia Consar Prova della verità a Prata

Oggi pomeriggio alle 17.30, la Consar Ravenna affronta la Prova della Verità a Prata di Pordenone. La partita, arbitrata da Grossi e Russo, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Dazn.

La Consar Ravenna gioca oggi pomeriggio, alle 17.30, a Prata di Pordenone (arbitri Grossi e Russo, diretta in chiaro su Dazn). È il primo vero scontro diretto della stagione, anche se, quello superato brillantemente contro Brescia, è stato un valido test di avvicinamento. I giallorossi, in vetta alla classifica in solitaria con 27 punti (9 vittorie, di cui 8 consecutive da 3 punti, e un ko al tiebreak a Macerata), salgono nella tana della più immediata delle inseguitrici, seconda della classe a quota 25. Prata, dal canto proprio, ha un ruolino di 8 vittorie, di cui 7 per 3-0, e 2 ko esterni ad Aversa e Pineto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

