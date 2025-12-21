Cristian 20 anni e già insegnante di ruolo |   Voglio aiutare i ragazzi come me a crescere umanamente Mi sono accorto che a scuola manca l’empatia

Cristian, 20 anni, è diventato insegnante di ruolo nel ruolo tecnico-pratico nella classe B011. Con una giovane età, desidera contribuire alla crescita umana dei suoi studenti, percependo una carenza di empatia nel contesto scolastico. La sua esperienza dimostra come anche i più giovani possano impegnarsi in modo significativo nel settore dell’istruzione. Cristian, infatti, si impegna quotidianamente per migliorare l’ambiente scolastico e supportare i ragazzi come lui.

Quando ha vinto il concorso come insegnante tecnico-pratico nella classe B011, Cristian Battaglia Ferruggia aveva appena compiuto 20 anni. Un traguardo raro, se non eccezionale, che arriva dopo il diploma conseguito nel 2024 all’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di un istituto tecnico. Oggi Cristian insegna all’IIS Mario Rigoni Stern di Bergamo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

