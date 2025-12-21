Inter News 24 Crisi Inter, difficoltà contro le big e rendimento altalenante: dai dati sugli scontri diretti alle riflessioni del CorSera, passando per il mercato. Inter sotto esame. I numeri raccontano una tendenza che non può più essere ignorata: una sola vittoria nelle ultime sette partite contro il Bologna, avversario che aprirà il 2026 dei nerazzurri e chiuderà la stagione a maggio, e nessun successo nelle ultime tredici sfide complessive contro Milan, Napoli e Juventus. Un dato che pesa, soprattutto se inserito nel contesto di una squadra costruita per dominare anche le grandi notti. Il Corriere della Sera prova a inquadrare il momento senza semplificazioni: «Dire che l’Inter si sia fermata all’ultimo trofeo vinto, lo scudetto della seconda stella, è ingeneroso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Crisi Inter, crepe negli scontri diretti: numeri, limiti e segnali d’allarme dopo la Supercoppa

Leggi anche: Chivu Inter, è crisi negli scontri diretti: i numeri e la tendenza da invertire

Leggi anche: Di Canio durissimo sull’Inter: “Negli scontri diretti è ferma agli stessi limiti dell’anno scorso”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter in crisi negli scontri diretti: solo 2 vittorie da oltre un anno contro Milan, Roma, Napoli e Juventus - La sconfitta subita dall'Inter contro il Napoli nella serata di sabato 25 ottobre in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona ha aperto diversi capitoli di analisi in casa nerazzurra. calciomercato.com

La ‘mini crisi’ dell’Inter è aperta: zero pareggi per Chivu e Lautaro decisivo solo con le piccole - L’Inter, nonostante abbia disputato una buona partita, torna dalla trasferta spagnola di Champions League con un’altra sconfitta sul groppone, la prima in Europa e la quinta in totale in stagione. calciomercato.it

Inter, c'è un problema con le big: solo due vittorie nelle ultime 17 partite. Chivu preoccupato - Quarta in campionato, a un solo punto dalle seconde, Milan e Napoli, e a 3 lunghezze dalla Roma capolista, ... leggo.it

L’INTER U23, SQUADRA IN CRISI DA QUANDO E’ FUORI LA GUMINA Leggi l'articolo completo su Bresciaingol.com - facebook.com facebook

Lautaro spara, Chivu s’incazza! Rispetto per l’Inter, la crisi del Napoli, il limite del Milan, il dubbio Juventus x.com