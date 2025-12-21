Cremonese punto che pesa Supera il crash test Lazio

La Cremonese, con una prestazione equilibrata, ottiene un punto importante in trasferta contro la Lazio. La squadra di Sarri mantiene il possesso e cerca l’affondo, mentre i grigiorossi si difendono con ordine e ripartono con efficacia. È un risultato che testimonia la crescita e la maturità della formazione lombarda. Cremonese, punto che pesa. Supera il crash test Lazio

Una Cremonese solida e matura conquista un pareggio di sostanza in casa della Lazio. La squadra di Sarri mantiene maggiormente l'iniziativa e cerca con tenacia il vantaggio, ma i grigiorossi non si disuniscono e rispondono caparbiamente colpo su colpo. Ne esce così una gara sempre molto combattuta, anche se con poche occasioni da rete su entrambi i fronti: una sfida che rimane aperta sino all'ultimo istante di recupero, ma la formazione di Nicola, pur chiudendo con un uomo in meno per l'espulsione di Ceccherini al 49' della ripresa, conduce in porto lo 0-0. Un pareggio che consente di compiere il desiderato passo in avanti alla matricola grigiorossa e rappresenta, al tempo stesso, una bella iniezione di fiducia in vista del match che domenica 28 dicembre porterà allo Zini un Napoli più che deciso a vincere.

