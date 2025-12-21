Coty lascia ufficialmente Wella | venduta a Kkr la quota residua

Coty ha dichiarato venerdì di aver venduto la sua restante quota di Wella. Del 25,8%, era l’ultima investita nel marchio di prodotti per la cura dei capelli: l’acquirente è Kkr, che l’ha acquisita per 750 milioni di dollari. L’azienda ha comunque mantenuto il diritto ad avere una quota di eventuali vendite future o proventi di un’offerta pubblica iniziale. Coty cede l’ultima sua quota di Wella a Kkr. Per questo l’azienda ha dichiarato di avere diritto al 45% di eventuali proventi derivanti da una vendita, ma anche da un’Ipo dell’azienda, tutto questo una volta raggiunto il rendimento preferenziale di Kkr. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

