Così Riad sostiene le relazioni tra Bengasi e Islamabad

La visita di questa settimana del capo di Stato maggiore dell’esercito pakistano, generale Asim Munir, a Bengasi ha destato notevole attenzione in ambienti diplomatici e militari. L’incontro con Khalifa Haftar e con il figlio Saddam, culminato nella firma di un accordo di cooperazione militare, segna un passaggio non solo operativo, ma strategico: da un’intesa tecnica si passa a una partnership strutturata, con implicazioni che travalicano i confini libici. Secondo diverse fonti locali, la missione di Munir rappresenta il seguito diretto della visita compiuta da Saddam Haftar a Islamabad lo scorso luglio, quando erano stati definiti protocolli di collaborazione nei settori dell’addestramento, della formazione e dell’industria della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

