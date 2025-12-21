Così Riad sostiene le relazioni tra Bengasi e Islamabad
La visita di questa settimana del capo di Stato maggiore dell’esercito pakistano, generale Asim Munir, a Bengasi ha destato notevole attenzione in ambienti diplomatici e militari. L’incontro con Khalifa Haftar e con il figlio Saddam, culminato nella firma di un accordo di cooperazione militare, segna un passaggio non solo operativo, ma strategico: da un’intesa tecnica si passa a una partnership strutturata, con implicazioni che travalicano i confini libici. Secondo diverse fonti locali, la missione di Munir rappresenta il seguito diretto della visita compiuta da Saddam Haftar a Islamabad lo scorso luglio, quando erano stati definiti protocolli di collaborazione nei settori dell’addestramento, della formazione e dell’industria della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Dalla giustizia al business, giorni produttivi per le relazioni Roma-Riad
Leggi anche: Così le pietre possono riequilibrare la nostra energia: dall'opale al quarzo, per guarire le tensioni e migliorare le relazioni
Così Riad sostiene le relazioni tra Bengasi e Islamabad - La visita di questa settimana del capo di Stato maggiore dell’esercito pakistano, generale Asim Munir, a Bengasi ha destato notevole attenzione in ambienti diplomatici e militari. formiche.net
Succede di tutto a Riad: revocato il rigore per i nerazzurri dopo check e on field review, nessun fallo su Bonny contrariamente a quanto segnalato in prima battuta. Siete d’accordo facebook
#Riad Abbiamo inaugurato l’anteprima del @iSaloniofficial a cui partecipano 38 aziende italiane di assoluta eccellenza. Con la #DiplomaziaDellaCrescita sosteniamo una filiera che impiega 66.000 imprese e 300.000 professionisti, che ha generato oltre 9 mil x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.