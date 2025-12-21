Cos’è il patto con cui la Regione vuole ‘salvare’ le case sfitte | la mappa dei comuni e degli alloggi candidati
La Regione ha avviato un progetto per riqualificare le case sfitte, coinvolgendo diversi comuni e alloggi candidati. Questo intervento mira a favorire un utilizzo più efficiente del patrimonio immobiliare e a sostenere le famiglie in difficoltà. La mappa dei comuni interessati e degli alloggi coinvolti rappresenta un passo importante in questa direzione. Cos’è il patto con cui la Regione vuole ‘salvare’ le case sfitte: la mappa dei comuni e degli alloggi candidati.
“Questo Natale non tutti potranno permettersi di riscaldare le proprie case”. Ha esordito così martedì 16 dicembre Dan Jørgensen, commissario dell'Unione Europea per l'energia e le politiche abitative, parlando in plenaria dopo il via libera della Commissione al Piano casa. Complice di questo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Il patto della Regione per "salvare" gli alloggi sfitti: la mappa dei comuni e delle case candidate
Leggi anche: Via al bando case popolari. Dieci alloggi per 7 Comuni: "La lista d’attesa si allunga"
Patto per la salute. Via libera dalle Regioni ai costi standard - Il primo step sarà l'approvazione in Conferenza Stato Regioni del Decreto sulle cinque regioni di riferimento per applicarli già nel 2013 in via sperimentale ed entrare a regime nel 2014. quotidianosanita.it
Patto per la Salute. Ecco tutte le novità dell’ultima versione pronta per rush finale Governo-Regioni - Dal finanziamento alle nuove norme sui piani di rientro e commissariamento, passando per l’innalzamento del tetto di spesa per il personale, le novità sulla formazione medica, la riforma delle cure ... quotidianosanita.it
L'AQUILA, IL PATTO PER L'ABRUZZO CONTRO IL BILANCIO DELLA GIUNTA MARSILIO. D'AMICO: «SE LA REGIONE FOSSE UN'AZIENDA SAREBBE IN BANCAROTTA» GUARDA IL SERVIZIO Luciano D'Amico Regione Abruzzo #PATTOPERLABRUZZ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.