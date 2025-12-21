Cos’è il patto con cui la Regione vuole ‘salvare’ le case sfitte | la mappa dei comuni e degli alloggi candidati

La Regione ha avviato un progetto per riqualificare le case sfitte, coinvolgendo diversi comuni e alloggi candidati. Questo intervento mira a favorire un utilizzo più efficiente del patrimonio immobiliare e a sostenere le famiglie in difficoltà. La mappa dei comuni interessati e degli alloggi coinvolti rappresenta un passo importante in questa direzione. Cos’è il patto con cui la Regione vuole ‘salvare’ le case sfitte: la mappa dei comuni e degli alloggi candidati.

“Questo Natale non tutti potranno permettersi di riscaldare le proprie case”. Ha esordito così martedì 16 dicembre Dan Jørgensen, commissario dell'Unione Europea per l'energia e le politiche abitative, parlando in plenaria dopo il via libera della Commissione al Piano casa. Complice di questo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

