Cosa cambia nel regolamento del ranking ATP 2026 | novità sull’obbligo di partecipazione ai 500

Cambia nuovamente il regolamento per determinare il ranking ATP dal 2026: si ritorna al passato con il conteggio che si baserà sui migliori 18 tornei di ciascun atleta, uno in meno rispetto agli attuali 19, con un’altra novità che riguarderà i 500. I 18 tornei da calcolare, come già avveniva in passato, per i primi 30 della classifica di fine stagione 2025, saranno i 4 Grand Slam, gli 8 Masters 1000 obbligatori, ed i migliori 6 tra Masters 1000 di Montecarlo (non obbligatorio), United Cup, 500, 250, Challenger ed ITF. L’altra novità rilevante è quella riguardante il numero dei tornei di categoria ATP 500 obbligatori per i top 30 del 2025 (potranno essere conteggiati tra questi anche il Masters 1000 di Montecarlo e la United Cup ): scenderanno dagli attuali 5 ai 4 del 2026, ma resta l’obbligo di disputarne uno dopo gli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

