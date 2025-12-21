Corteo pro Palestina traffico in tilt sulla via Emilia Casali FdI | Inaccettabile

Ieri pomeriggio, lungo la via Emilia, si è svolto un corteo pro Palestina che ha causato disagi al traffico, con l’utilizzo di impianti di amplificazione e carri trainati da trattori. La manifestazione ha attirato molte polemiche, tra cui quelle di Casali di Fratelli d’Italia, che ha definito l’evento inaccettabile. La questione rimane oggetto di discussione tra le autorità e la comunità locale.

Una manifestazione pro Palestina andata in scena ieri pomeriggio lungo la via Emilia con tanto di impianti di amplificazione su carri trainati da trattori ha mandato in tilt il traffico e suscitato aspre polemiche politiche. "Con la manifestazione dei collettivi di sinistra svoltasi sulla Via Emilia, in prossimità del centro commerciale Lungosavio, si è, a nostro giudizio, valicato il limite" ha dichiarato a Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Cesena è stata di fatto completamente bloccata per una scelta del tutto opinabile: autorizzare una manifestazione nel sabato pomeriggio pre-natalizio, sulla Via Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): "Inaccettabile" Leggi anche: Roma si blinda per il corteo pro Palestina: attese fino a 100mila persone, traffico in tilt e massima allerta Leggi anche: ‘Assalto sonoro street parade’, scatta il corteo degli anarchici: traffico in tilt sulla via Emilia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): Inaccettabile; Studenti pro-Pal e contro Valditara. Poche decine in corteo nel centro di Pisa riescono a bloccare mezza città; ; L'Aska non si tocca, manifestazione con ritrovo a Palazzo Nuovo: la cronaca della giornata. Corteo pro Palestina, traffico in tilt sulla via Emilia. Casali (FdI): "Inaccettabile" - Una manifestazione pro Palestina andata in scena ieri pomeriggio lungo la via Emilia con tanto di impianti di amplificazione su carri trainati da trattori ha mandato in tilt il traffico e suscitato as ... ilrestodelcarlino.it

Studenti pro-Pal e contro Valditara. Poche decine in corteo nel centro di Pisa riescono a bloccare mezza città - Manifestazione improvvisata ieri mattina manda in tilt il traffico da Piazza Vittorio Emanuele a San Zeno- msn.com

Corteo pro Palestina, 'dal porto di Bari trivelle per Israele' - È arrivato davanti al porto di Bari, dopo aver attraversato parte del lungomare chiuso al traffico, il corteo pro Palestina organizzato per chiedere di fermare le navi in transito dal capoluogo ... ansa.it

INTERVENTO CORTEO PER PALESTINA LIBERA E MOHAMED LIBERO SOLIDARIETÀ E LOTTA CONTRO DECRETI-"SICUREZZA" E RAZZISMO DI STATO C'è un collegamento tra l'attacco del governo a Mohamed Shahin e repressione dei lavoratori, tra ra - facebook.com facebook

Corteo pro Palestina a Torino, manifestazione senza tensioni in centro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.