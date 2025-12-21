Corsa di Babbo Natale Montecatini si veste di rosso e di sorrisi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecatini Terme, 21 dicembre 2025 – Montecatini Terme si è vestita di rosso e sorrisi per la tradizionale Corsa di Babbo Natale, appuntamento ormai immancabile nel calendario podistico di fine anno. Una manifestazione capace di unire spirito natalizio e autentica passione sportiva, richiamando oltre 500 tra podisti e camminatori, pronti a vivere una giornata di festa senza rinunciare al gusto della sfida. Le foto della Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme L’organizzazione, come sempre impeccabile, è stata curata dalla Asd Montecatini Marathon, che ha scelto come cuore pulsante dell’evento la Chiesa del Corpus Domini in via Marruota, sede di partenza e arrivo della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

corsa di babbo natale montecatini si veste di rosso e di sorrisi

© Lanazione.it - Corsa di Babbo Natale, Montecatini si veste di rosso e di sorrisi

Leggi anche: Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme

Leggi anche: Il Lisippo si veste da Babbo Natale: ironia fanese sulla gaffe mondiale di Pesaro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme; Torna la tradizionale Corsa di Babbo Natale; Le gare da correre nel weekend del 21 dicembre; Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme.

corsa babbo natale montecatiniCorsa di Babbo Natale, Montecatini si veste di rosso e di sorrisi - Montecatini Terme , 21 dicembre 2025 – Montecatini Terme si è vestita di rosso e sorrisi per la tradizionale Corsa di Babbo Natale, appuntamento ormai immancabile nel calendario podistico di fine anno ... lanazione.it

corsa babbo natale montecatiniCorsa di Babbo Natale a Montecatini Terme -  Un evento capace di unire agonismo e goliardia, spirito natalizio e passione autentica per la corsa ... msn.com

Torna la tradizionale Corsa di Babbo Natale - Tutto pronto a Montecatini Terme per la Corsa di Babbo Natale, l’appuntamento di domenica prossima giunto al suo decennale che per il team Montecatini Marathon ha svariati significati. valdinievoleoggi.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.