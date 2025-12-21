corsa di babbo natale montecatini si veste di rosso e di sorrisi

Montecatini Terme, 21 dicembre 2025 – Montecatini Terme si è vestita di rosso e sorrisi per la tradizionale Corsa di Babbo Natale, appuntamento ormai immancabile nel calendario podistico di fine anno. Una manifestazione capace di unire spirito natalizio e autentica passione sportiva, richiamando oltre 500 tra podisti e camminatori, pronti a vivere una giornata di festa senza rinunciare al gusto della sfida. Le foto della Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme L’organizzazione, come sempre impeccabile, è stata curata dalla Asd Montecatini Marathon, che ha scelto come cuore pulsante dell’evento la Chiesa del Corpus Domini in via Marruota, sede di partenza e arrivo della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

