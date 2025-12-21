Corriere dello Sport – tutti i retroscena della trattativa

2025-12-21 10:44:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: FIRENZE – La Fiorentina ha individuato il dirigente a cui affidare management e responsabilità dell’area tecnica, con il compito di indicare le linee guida al Viola Park per consentire alla squadra di uscire da una gravissima crisi e scongiurare così un’umiliante retrocessione nella stagione che condurrà al Centenario del club: si tratta di Fabio Paratici, 53 anni, un passato lontano alla Sampdoria per iniziare la carriera da direttore sportivo e un passato più recente alla Juventus, alla fine anche da amministratore delegato dopo la partenza di Marotta con destinazione Inter, ma sempre con competenze legate alla gestione della parte tecnica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

