Corriere dello Sport – Fabiani e il mercato della Lazio | Lavoriamo sottotraccia

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Fabiani sulla situazione del mercato della Lazio, sottolineando un approccio riservato e attento. L’attenzione è rivolta sia alle prossime sfide in campionato, come quella contro la Cremonese, sia alle strategie di rinforzo della rosa. La società lavora con discrezione, concentrandosi su obiettivi a medio termine e valutando con attenzione le opportunità che si presenteranno. Corriere dello Sport – Fabiani e il mercato della Lazio: “Lavoriamo sottotraccia”.

ROMA – Testa al campo e alla Cremonese, avversaria della Lazio nell'ultima gara casalinga del 2025, ma anche al mercato. Nelle prossime ore infatti il club biancoceste, in estate bloccata per il mancato rispetto di alcuni parametri, saprà se potrà operare liberamente o a 'saldo zero' e intanto si muove per accontentare le richieste del tecnico Maurizio Sarri. Lazio, le parole di Fabiani sul mercato. E delle strategie di mercato ha parlato Angelo Fabiani prima del match dell'Olimpico contro la Cremonese: "Stiamo lavorando per ciò di cui necessita la squadra, secondo le linee dettate dal mister – ha detto il direttore sportivo della Lazio ai microfoni di 'Dazn' –. Fabiani: "Cercheremo di trattenere in tutti i modi i pezzi migliori, come voluto da Sarri" Fabiani ha poi aggiunto: "Durante la sosta per le nazionali abbiamo avuto un lungo colloquio con il ...

