Corriere dello Sport | Con Lobo play è un altro Napoli

Il Corriere dello Sport evidenzia come Lobo Play abbia contribuito a migliorare le prestazioni del Napoli, portando ordine e precisione in campo. Con attenzione a palloni, traiettorie e chiusure, la squadra appare più compatta e organizzata. Un risultato che riflette il lavoro di allenamento e l’attenzione ai dettagli. Le cose al loro posto: palloni, traiettorie, chiusure.

Le cose al loro posto: palloni, traiettorie, chiusure. E soprattutto Stanislav Lobotka. Con il ritorno dal primo minuto dello slovacco, giovedì nella semifinale di Supercoppa contro il Milan, il Napoli ha ritrovato il suo faro. Lo racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sottolineando come l'azzurro sia tornato a illuminare gioco e manovra con quella naturalezza che lo rende unico nel suo genere. Domani, nella finale contro il Bologna a Riyadh, Lobotka sarà di nuovo il perno accanto a McTominay, pochi passi davanti ai centrali, libero di muoversi ovunque per schermare avversari, raffreddare il pallone e dare ordine.

