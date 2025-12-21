’Corpus’ | fotografie per indagare i limiti

Il progetto ’Corpus’ propone una riflessione attraverso fotografie che esplorano i limiti del corpo come spazio di conflitto e di opportunità. Attraverso queste immagini, si indaga il ruolo del corpo come elemento centrale nell’identità e nella percezione di sé. Un percorso che invita a confrontarsi con le sfide e le potenzialità insite nell’abitare la propria immagine. ’Corpus’: fotografie per indagare i limiti.

Corpo come luogo di conflitto e, insieme, di possibilità; 'terreno' su cui gli artisti continuano ad interrogarsi per capire cosa significhi oggi abitare la propria immagine. In questa prospettiva si inserisce perfettamente Corpus, la nuova mostra a cura di Leonardo Iuffrida, aperta fino al 24 gennaio alla Galleria Leòn (via Galliera 42a). L'occasione è il primo anniversario dello spazio che, sin dai suoi esordi, ha concentrato la sua attenzione sulla fotografia e sulle pratiche visive legate all' identità corporea. Anche in questo caso, Corpus riunisce cinque fotografi accomunati dall'idea che la rappresentazione del corpo sia lo specchio della nostra contemporaneità.

