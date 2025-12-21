Corona | Sequestrato tutto ma rifacciamo la puntata su Signorini – L’avvocato svela la denuncia

Fabrizio Corona ha spiegato su Instagram che la Procura di Milano gli ha sequestrato i materiali inclusi nella seconda puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini, compresa un’intervista all’ex gieffino Antonio Medugno. Nonostante questo però, ha assicurato che stanno rifacendo tutto e che la seconda puntata de Il prezzo del successo sarà disponibile domani 22 dicembre 2025 alle 21.00, come preannunciato. Corona aveva anticipato nella giornata di sabato che c’erano stati degli intoppi e oggi ha spiegato cosa è successo: “Abbiamo dovuto rigirare la puntata, compresa l’intervista-denuncia di Antonio Medugno, perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

