Coro della Cattedrale Tutto esaurito a Praga

Il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini ha riscosso un grande successo a Praga, con il concerto presso l’Istituto italiano di cultura. Le voci senesi, esibite nella suggestiva cornice barocca, hanno attirato un pubblico numeroso, dimostrando ancora una volta la qualità e il prestigio dell’ensemble. La partecipazione all’evento testimonia l’importanza della tradizione musicale italiana nel contesto europeo. Coro della Cattedrale. Tutto esaurito a Praga.

Voci senesi nella cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura di Praga. L'Accademia Chigiana celebra il successo del Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, protagonista in Repubblica Ceca, nel cuore europeo della musica. L'evento, che si è tenuto nei giorni scorsi, ha registrato il tutto esaurito e ha offerto un raffinato itinerario attraverso le diverse espressioni della vocalità italiana, dal madrigale rinascimentale alla musica contemporanea. Sotto la guida del maestro Lorenzo Donati, l'Ottetto Vocale del Coro ha proposto un programma di ampio respiro, composto da musiche di Luzzasco Luzzaschi, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi, Adriano Banchieri, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giacomo Carissimi, Alessandro Scarlatti, Gioachino Rossini, Pietro Clausetti, Bruno Bettinelli, Goffredo Petrassi, Luciano Berio, accanto a una composizione dello stesso Donati.

A Praga il concerto dell'Ottetto Vocale del Coro della Cattedrale di Siena - Nella Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga si è svolto ieri il concerto di fine anno, affidato all'Ottetto Vocale del Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini".

