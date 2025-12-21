Coppie dello stesso sesso nel pattinaggio arriva l’ok della Gran Bretagna | è la terza federazione a dare il via libera dopo Canada e Finlandia
Ai prossimi campionati di pattinaggio su ghiaccio in Gran Bretagna potranno gareggiare coppie dello stesso sesso. Nel 2026, infatti, la British Ice Skating permetterà a due uomini o due donne di scendere in pista nelle competizioni di danza su ghiaccio nazionali, nel solco di due altri Paesi – Canada e Finlandia – con l’obiettivo di avere un ambiente più inclusivo, anche se le regole della federazione internazionali (Isu) richiedono ancora coppie uomo-donna per le competizioni mondiali. Questa mossa della federazione britannica di pattinaggio sul ghiaccio mira a rendere lo sport più accessibile per tutti, offrendo più opportunità, specialmente per le pattinatrici che spesso faticano a trovare partner maschili, come sottolineato da figure di spicco quali Scott Moir, ex campione canadese. 🔗 Leggi su Open.online
