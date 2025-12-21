Coppa del Mondo Goggia trionfa nel superG in Val d’Isere | Avevo voglia di riscatto vincere è bello

Una prova straordinaria in Val d’Isere quella di Sofia Goggia. L’Azzurra si prende il primo gradino del podio in superG e firma la prima vittoria stagionale e la numero 27 in carriera, in Coppa del Mondo. L’atleta tricolore ritrova il sorriso dopo la prova in ombra, della giornata di ieri, in discesa libera, dove aveva ottenuto l’ottavo posto. “Il dolore di oggi sarà la benzina di domani è il messaggio che ci siamo scambiati ieri con Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma a cui resto molto legata dopo la sua esperienza a Bergamo con l’Atalanta” racconta l’Azzurra, come riporta fisi.org. “La gara di ieri mi ha segnato tanto, è stata una giornata emotivamente molto dura e ho passato un’ora a piangere ripensando all’occasione sprecata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

