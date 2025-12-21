Coppa d' Africa 2025 al via le protagoniste e gli italiani impegnati

Rabat 21 dicembre 2025 - Comincia stasera in Marocco la fase conclusiva della Coppa d'Africa 2025, 35° edizione del trofeo principale per Nazioni organizzato dalla CAF. Due anni dopo il successo della Costa d'Avorio nel torneo giocato in casa, le nazioni africane tornano in campo per contendersi il titolo di regine del Continente. Ventiquattro partecipanti, sei sedi scelte per il torneo, ma alla fine solo una potra forgiarsi del titolo di Campione d'Africa. Si comincerà a Rabat alle ore 20 di oggi, dove i padroni di casa del Marocco daranno il via alla competizione nella gara contro le Isole Comore, guidate in panchina dall'italiano nato in Canada: Stefano Cusin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

