Coppa d' Africa 2025 al via le protagoniste e gli italiani impegnati
Rabat 21 dicembre 2025 - Comincia stasera in Marocco la fase conclusiva della Coppa d'Africa 2025, 35° edizione del trofeo principale per Nazioni organizzato dalla CAF. Due anni dopo il successo della Costa d'Avorio nel torneo giocato in casa, le nazioni africane tornano in campo per contendersi il titolo di regine del Continente. Ventiquattro partecipanti, sei sedi scelte per il torneo, ma alla fine solo una potra forgiarsi del titolo di Campione d'Africa. Si comincerà a Rabat alle ore 20 di oggi, dove i padroni di casa del Marocco daranno il via alla competizione nella gara contro le Isole Comore, guidate in panchina dall'italiano nato in Canada: Stefano Cusin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Coppa d’Africa 2025, la Serie A fa i conti con le assenze
Leggi anche: Coppa d’Africa 2025: tutti i convocabili dalla Serie A, le assenze previste, le date e l’impatto sul Fantacalcio
Coppa d'Africa, l'esito degli esami per Diao e la decisione; Guida alla Coppa d’Africa 2025, il torneo dei contrasti: da Salah e Lookman fino alla storia di Bangal,…; Dal bomber dell'Atalanta... a quello del Mestre: chi sono i 27 italiani in Coppa d'Africa; 5 storie per prepararsi alla Coppa d'Africa.
Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca - Quasi tutto pronto per la 35ª edizione della Coppa d'Africa, il massimo torneo per le nazionali del continente africano che si disputerà. tuttomercatoweb.com
Marocco pronto a stupire in campo e fuori: la Coppa d'Africa è l'obiettivo, poi il sogno Mondiale - C’è anche il giocatore del Torino Masina contro le Comore, oltre alle numerose conoscenze del nostro campionato che militano nelle rispettive nazionali. tuttosport.com
Pagina 0 | Dove vedere Marocco-Comore, Coppa d'Africa in tv? Dazn, Sky o Sportitalia, orario - Comore è la partita inaugurale della Coppa d'Africa: i padroni di casa, Paese ospitante della competizione, se la vedranno contro una nazione di poco più di 700mila abitanti nel girone A. corrieredellosport.it
La tanto discussa Coppa d'Africa partirà oggi, con il match inaugurale tra Marocco e Comoros Questi tutti i convocati appartenenti alla nostra Serie A QUALE ASSENZA INCIDERÀ MAGGIORMENTE SUL NOSTRO CAMPIONATO #CoppadAfrica - facebook.com facebook
Victor #Osimhen è pronto per la Coppa d’Africa con la sua #Nigeria L’attaccante del #Galatasaray esordirà martedì 23 dicembre contro la Tanzania e ci ha tenuto a salutare tutti i tifosi, non facendosi mancare qualche parola in italiano. @CAF_Online x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.