Controlli straordinari in città | stop anche a un rave party

Nella settimana appena trascorsa, sono stati effettuati controlli straordinari nel territorio di Bolzano e zone limitrofe. Sono stati attivati dieci posti di controllo, fermati 22 veicoli, verificati sette esercizi pubblici e identificate 45 persone. Queste misure mirano a garantire sicurezza e rispetto delle norme. Controlli straordinari in città: stop anche a un rave party.

