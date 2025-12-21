Controlli straordinari in città | stop anche a un rave party
Nella settimana appena trascorsa, sono stati effettuati controlli straordinari nel territorio di Bolzano e zone limitrofe. Sono stati attivati dieci posti di controllo, fermati 22 veicoli, verificati sette esercizi pubblici e identificate 45 persone. Queste misure mirano a garantire sicurezza e rispetto delle norme. Controlli straordinari in città: stop anche a un rave party.
Dieci posti di controllo attivati, 22 veicoli fermati, sette esercizi pubblici verificati e 45 persone identificate: sono i numeri principali emersi dai controlli straordinari che, nel corso dell’ultima settimana, hanno interessato la città di Bolzano e i comuni limitrofi. L’attività ha inoltre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
