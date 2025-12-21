Tempo di lettura: < 1 minuto Controlli nella movida di Castellammare e a Gragnano per i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Durante i controlli al codice della strada sono state denunciate 2 persone per guida in stato di ebbrezza. Controlli al codice della strada con il delivery nel mirino. I carabinieri hanno elevato 58 contravvenzioni in totale. Tra queste 10 per le modifiche delle caratteristiche costruttive del mezzo: bauletti coibentati e contenitori di pizze ben saldati sull’estremità del sellino. Lavori che, dicono i Carabinieri, non rispettano le norme sulla sicurezza mettendo a rischio chi guida un mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli dei Carabinieri, focus sul delivery

Leggi anche: Castellammare e Gragnano: Controlli dei Carabinieri. Focus sul delivery

Leggi anche: Controlli a tappeto sul delivery irregolare: saltano decine di ordinazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Castellammare e Gragnano, controlli dei Carabinieri. Focus sul delivery - - Quotidiano di; Napoli e la movida, baretti di Chiaia nella lente dei controlli dei Carabinieri - -; Vasta operazione Polizia di Stato : 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa kg 1.400 di droga (VIDEO) -.

Castellammare e Gragnano, controlli dei Carabinieri. Focus sul delivery - Controlli nella movida di Castellammare e a Gragnano per i carabinieri della locale compagnia. napolivillage.com

Porta Capuana, controlli alimentari dei carabinieri: carenze igieniche in bar e ristorante cinese - I carabinieri della Compagnia Stella, con il supporto del Reggimento Campania, del Nucleo Radiomobile e del personale dell'ASL, hanno condotto una serie di controlli sulla sicurezza alimentare nella ... fanpage.it

Carloforte, blitz dei carabinieri: focus su scuole e spaccio di droga - Giornata di controlli straordinari a Carloforte, dove i carabinieri della stazione locale, affiancati dal Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno messo in campo un servizio mirato di prevenzione e ... unionesarda.it

Stretta sui controlli: droga sequestrata alla Stazione, identificate 59 persone I Carabinieri rinvengono cocaina e hashish - facebook.com facebook