Controlli a tappeto sul delivery irregolare | saltano decine di ordinazioni
Quasi 500 persone controllate nel sabato sera di Castellammare e Gragnano. I carabinieri della compagnia locale hanno messo una lente d'ingrandimento sulla movida. I militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Sono state denunciate 2 persone per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Mirabella Eclano (AV) – Controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestri, denunce ed espulsione di una cittadina irregolare
Leggi anche: Controlli a tappeto da parte del Nil: sospesa l’attività in 16 aziende, decine di denunce
Controlli a tappeto sul delivery irregolare: saltano decine di ordinazioni - I carabinieri hanno identificato quasi 500 persone ed elevato decine di multe tra Castellammare e Gragnano Quasi 500 persone controllate nel sabato sera di Castellammare e Gragnano. napolitoday.it
Controlli a tappeto su mercati e negozi: sequestrati oltre 150 chili di alimenti non conform - Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza dei Carabinieri a tutela della salute dei cittadini. wesud.it
Controlli a tappeto sui dolci natalizi: sequestrati quasi 600 chili di panettoni - Blitz dei Nas in tutto il Friuli Venezia Giulia: etichette irregolari e uso improprio della denominazione “panettone”. udinetoday.it
Controlli a tappeto della Polizia di Stato in tutta Italia contro spaccio di droga e criminalità. Controllati 312 cannabis shop. Sequestri e arresti anche in provincia di Brescia. facebook
Nella provincia sono stati eseguiti controlli a tappeto in parchi, stazioni ferroviarie e stabili abbandonati #Rimini #Cronaca x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.