Controlli a tappeto sul delivery irregolare | saltano decine di ordinazioni

Quasi 500 persone controllate nel sabato sera di Castellammare e Gragnano. I carabinieri della compagnia locale hanno messo una lente d'ingrandimento sulla movida. I militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Sono state denunciate 2 persone per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

