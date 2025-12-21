Continassa Juve | lesione per Rugani sospiro di sollievo per Conceiçao e MKennie

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Gli esami a cui si è sottoposto Daniele Rugani all’indomani di Juve Roma hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero che dovrebbero essere di circa 6 settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve lesione per rugani sospiro di sollievo per concei231ao e mkennie

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: lesione per Rugani, sospiro di sollievo per Conceiçao e MKennie

Leggi anche: Infortunio Bremer, la Juve può tirare un sospiro di sollievo: ecco come sta il difensore brasiliano e le ultime novità dalla Continassa

Leggi anche: Infortunati Juve: lesione di medio grado per Rugani! Escluse lesioni per Conceicao e McKennie, il comunicato ufficiale con le loro condizioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

continassa juve lesione ruganiJuve, escluse lesioni per Conceicao e McKennie ma tegola Rugani. Salta il Napoli? - La vittoria della Juventus contro la Roma, nell'anticipo della 16esima giornata di Serie A, lascia uno strascico amaro in casa bianconera. tuttonapoli.net

continassa juve lesione ruganiJuve: lesione muscolare per Rugani, torna nel 2026 - "Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra - msn.com

continassa juve lesione ruganiJuventus, c’è lesione per Rugani: salta il Napoli? - Brutte notizie per la Juventus che perde Daniele Rugani per una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. mondonapoli.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.