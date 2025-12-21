Continassa Juve | lesione per Rugani sospiro di sollievo per Conceiçao e MKennie

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Gli esami a cui si è sottoposto Daniele Rugani all’indomani di Juve Roma hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero che dovrebbero essere di circa 6 settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

