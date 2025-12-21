Dopo 43 giorni, Conte torna a guidare il Bologna, segnando un momento di svolta dopo il punto più basso della sua gestione, raggiunto con la sconfitta contro il Napoli. Questo periodo ha rappresentato una fase difficile, ma ora si intravede una possibile rinascita. La partita di Supercoppa tra Napoli e Bologna evidenzia come le sfide possano portare a nuove occasioni di crescita e miglioramento.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive di Napoli-Bologna finale di Supercoppa e ricorda che 43 giorni prima Bologna-Napoli è stato il punto più basso della gestione Conte. “Io morti non ne accompagno” sembrò la frase simbolo di un declino inarrestabile. La fuga a Torino durante la pausa delle Nazionali. Si parlava con insistenza di dissidi con i calciatori soprattutto sui metodi di allenamento. Al rientro ci fu Napoli-Atalanta, il match del grande cambiamento. Neres e Lang in campo, Politano in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ritrova il Bologna 43 giorni dopo: il punto più basso e poi la rinascita

Hojlund e Neres, la coppia che ha cambiato la stagione del Napoli Repubblica Napoli. L'attaccante alto e forte fisicamente e il fantasista che gli gira intorno. La coppia nata proprio dopo Bologna. Il danese ha già segnato sette gol.

