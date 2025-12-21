Conte avverte il Bologna | In finale conta solo vincere Dovremo pareggiare la fame del Bologna
Inter News 24 Conte alla vigilia della Supercoppa Italiana: l’allenatore azzurro presenta la sfida con il Bologna in conferenza stampa. Conte entra nel vivo alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana che vedrà gli azzurri affrontare il Bologna. Alla vigilia dell’atto conclusivo, Antonio Conte, allenatore del Napoli e tecnico noto per il suo approccio esigente e competitivo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, tracciando con chiarezza il perimetro mentale dentro cui dovrà muoversi la sua squadra. Conte ha innanzitutto fatto il punto sulle condizioni del gruppo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto nei giorni di avvicinamento alla finale: «Abbiamo recuperato, stiamo preparando tutti insieme questa partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Bologna, oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League. L’analisi
Leggi anche: Napoli, dal Bologna al Bologna: Conte e la voglia di rivincita nella finale di Supercoppa
CdM - La gestione di Lukaku a Riad da parte di Conte: con Romelu può cambiare anche il modulo; Notte da sceicchi e veleni: Conte cerca la vendetta, Allegri trema per Leao. In palio il primo pass per la finale; Supercoppa Napoli-Bologna: Italiano perde un titolarissimo! Infortunio serio, dovrà operarsi; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: Napoli in finale di Supercoppa italiana.
Napoli, Conte sulla finale di Supercoppa contro il Bologna: "Ci si ricorda soltanto di chi vince" - Antonio Conte è carico alla vigilia della sfida col Bologna di domani sera che assegnerà la Supercoppa Italiana. msn.com
Napoli, Conte: “È bello arrivare in finale, ma ci si ricorda solo di chi ha vinto” - Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna ... gianlucadimarzio.com
Conte punta la Supercoppa Italiana: "Bello arrivare in finale, ma poi ci si ricorda di chi l'ha vinta" - Antonio Conte mette nel mirino il trofeo in palio lunedì sera a Riyadh e avverte il Napoli: "Dovremo avere fame come il Bologna". msn.com
