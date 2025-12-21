Inter News 24 Conte alla vigilia della Supercoppa Italiana: l’allenatore azzurro presenta la sfida con il Bologna in conferenza stampa. Conte entra nel vivo alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana che vedrà gli azzurri affrontare il Bologna. Alla vigilia dell’atto conclusivo, Antonio Conte, allenatore del Napoli e tecnico noto per il suo approccio esigente e competitivo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, tracciando con chiarezza il perimetro mentale dentro cui dovrà muoversi la sua squadra. Conte ha innanzitutto fatto il punto sulle condizioni del gruppo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto nei giorni di avvicinamento alla finale: «Abbiamo recuperato, stiamo preparando tutti insieme questa partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte avverte il Bologna: «In finale conta solo vincere. Dovremo pareggiare la fame del Bologna»

Leggi anche: Bologna, oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League. L’analisi

Leggi anche: Napoli, dal Bologna al Bologna: Conte e la voglia di rivincita nella finale di Supercoppa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

CdM - La gestione di Lukaku a Riad da parte di Conte: con Romelu può cambiare anche il modulo; Notte da sceicchi e veleni: Conte cerca la vendetta, Allegri trema per Leao. In palio il primo pass per la finale; Supercoppa Napoli-Bologna: Italiano perde un titolarissimo! Infortunio serio, dovrà operarsi; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: Napoli in finale di Supercoppa italiana.

Napoli, Conte sulla finale di Supercoppa contro il Bologna: "Ci si ricorda soltanto di chi vince" - Antonio Conte è carico alla vigilia della sfida col Bologna di domani sera che assegnerà la Supercoppa Italiana. msn.com