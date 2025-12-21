Conte | Abbiamo la possibilità come il Bologna di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni

Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze dall’All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Si chiude il cerchio dopo la sconfitta di Bologna? . “Sicuramente Bologna-Napoli non è stata positiva per noi. Abbiamo perso 2-0 dove loro, non tanto nel secondo tempo, hanno meritato perché messo qualcosa in più rispetto a noi. E’ cambiato rispetto a quella partita che alcuni infortuni ci hanno costretti a trovare nuove soluzioni. Sia nella vittoria sia nella sconfitta, bisogna sempre ripartire. 🔗 Leggi su Parlami.eu

