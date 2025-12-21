Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Torino. Le parole del tecnico dei neroverdi dopo la sconfitta di misura della 16a giornata Al termine della sfida del Mapei Stadium contro il Torino, valida per la 16ª giornata di Serie A, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare una gara . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Torino: «Partita equilibrata, il rigore l’episodio decisivo. Assenze? Non è una cosa che mi piace sottolineare. Cambi? Scelte ponderate»

Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Sassuolo: «Vogliamo creare una squadra completa. Grosso? Mi piace, fa vedere cose diverse. Diao? Ecco quando torna»

Leggi anche: Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo: «Gara tosta, dobbiamo essere bravi a fare questo. Fadera o Larienté? Mi piace alternare. Paz? Focalizzarsi su di lui significa…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allenamento mattutino al MFC. Domani la conferenza stampa di Grosso; Grosso: “Pinamonti è fortissimo! Su Laurienté, Koné, Berardi e Volpato…”; Sassuolo, Grosso: Pinamonti in dubbio, Vranckx recuperato; La conferenza stampa di mister Grosso prima di Sassuolo-Torino.

Volpato dopo Sassuolo-Torino 0-1: “Non abbiamo creato quanto volevamo” - Cristian Volpato ha parlato ai nostri microfoni in conferenza stampa al termine di Sassuolo- canalesassuolo.it