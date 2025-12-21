Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Torino | Partita equilibrata il rigore l’episodio decisivo Assenze? Non è una cosa che mi piace sottolineare Cambi? Scelte ponderate
Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Torino. Le parole del tecnico dei neroverdi dopo la sconfitta di misura della 16a giornata Al termine della sfida del Mapei Stadium contro il Torino, valida per la 16ª giornata di Serie A, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare una gara . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Sassuolo: «Vogliamo creare una squadra completa. Grosso? Mi piace, fa vedere cose diverse. Diao? Ecco quando torna»
Leggi anche: Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo: «Gara tosta, dobbiamo essere bravi a fare questo. Fadera o Larienté? Mi piace alternare. Paz? Focalizzarsi su di lui significa…»
Allenamento mattutino al MFC. Domani la conferenza stampa di Grosso; Grosso: “Pinamonti è fortissimo! Su Laurienté, Koné, Berardi e Volpato…”; Sassuolo, Grosso: Pinamonti in dubbio, Vranckx recuperato; La conferenza stampa di mister Grosso prima di Sassuolo-Torino.
Volpato dopo Sassuolo-Torino 0-1: “Non abbiamo creato quanto volevamo” - Cristian Volpato ha parlato ai nostri microfoni in conferenza stampa al termine di Sassuolo- canalesassuolo.it
Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso post-Torino - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla fine del match contro il Torino giocato quest'oggi al Mapei Stadium. tuttomercatoweb.com
Milan Sassuolo, Grosso parla così in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro: le parole del tecnico neroverde - Milan Sassuolo, Grosso parla così in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro: le parole del tecnico neroverde Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha espresso soddisfazione in conferenza stam ... milannews24.com
Matteo Politano suona la carica alla vigilia della finale L’esterno del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato la compattezza del gruppo azzurro #Napoli #Politano #Supercoppa #SpazioNapoli x.com
Il tecnico durante la conferenza stampa pre-Inter U23 in programma domani sera: «Di fronte abbiamo una squadra ricca di talenti, ma il morale è alto dopo la vittoria contro la Dolomiti Bellunesi» - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.