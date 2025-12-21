Conferenza stampa Gasperini post Juve Roma | Juventus squadra importante vale le prime Ha le potenzialità di giocare insieme a Inter Milan Napoli

Dopo la partita tra Juventus e Roma, Gasperini ha commentato l'importanza della Juventus nel contesto della Serie A. Ha sottolineato come la squadra bianconera sia di livello e abbia le potenzialità di competere con le principali contendenti come Inter, Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni riflettono il rispetto per la competitività del club torinese e il suo ruolo nel campionato. Conferenza stampa Gasperini post Juve Roma: «Juventus squadra importante, vale le prime. Ha le potenzialità di giocare insieme a Inter

di Marco Baridon Conferenza stampa Gasperini post Juve Roma: le sue dichiarazioni dopo il match della 16ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 202526. Le sue parole. ATTACCO – «Non so se arriverà dal mercato o meno ma sono passate 16 partite, è molto evidente. Sono soddisfatto della prestazione fatta, sta giocando con uno spirito encomiabile. Ma avendo perso con Juve, Inter e Napoli ci manca uno scalino. È già abbastanza vicina ma siamo in una piazza e società importante, dobbiamo ambire a migliorarci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gasperini post Juve Roma: «Juventus squadra importante, vale le prime. Ha le potenzialità di giocare insieme a Inter, Milan, Napoli» Leggi anche: Conferenza stampa Allegri post Juve Milan: «Quando abbiamo l’avversario tra le mani dobbiamo ucciderlo. Tornare in questo stadio mi ha emozionato, la Juventus è un’ottima squadra» Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini post Roma Inter: «Abbiamo preso un bruttissimo gol, ma la differenza l’ha fatta questo…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gasp: 'Ndicka ci sarà, per El Aynaoui aspettiamo'; Gasperini: “Non firmo per il quarto posto. Questo gruppo dà sempre l’anima in campo”; Juventus-Roma, domani la conferenza stampa pre-gara di Gasperini; Roma, Gasperini post Como: “La miglior partita in casa”. VIDEO - Rivivi la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Juventus-Roma - Il tecnico giallorosso ha analizzato la sfida con i bianconeri di domani alle 20. ilromanista.eu

Allenatori post gara 16^ giornata | SARRI: “Se parlo degli arbitri mi squalificano. Castellanos segna poco? Ecco cosa rispondo” - Allenatori post gara 16^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... fantamaster.it

Roma, Gasperini lancia l’allarme Dybala: “Ecco perchè non ha giocato” - Perchè Dybala non è sceso in campo durante la sfida della 15^ giornata tra Roma- fantamaster.it

Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della Lazio contro la Cremonese e quando gli chiedono un parere sulle scelte arbitrali risponde con una stoccata alla sua società: https://fanpa.ge/JKl9y - facebook.com facebook

Mario #Pasalic dell'Atalanta ha appena perso il papà e Raffaele #Palladino ha la voce rotta dalla commozione quando ne parla in conferenza stampa "È stata una settimana toccante per noi: ieri dopo l’allenamento con l’ad Luca Percassi e i dirigenti siamo s x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.