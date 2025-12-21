Anche quest'anno Confartigianato Pisa ha consegnato al Vescovo di Volterra la statuina del Presepe 2025, iniziativa nazionale promossa da Confartigianato insieme a Fondazione Symbola e Coldiretti.La consegna è avvenuta per mano del Segretario Generale di Confartigianato Pisa, Michele Mezzanotte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Confartigianato consegna al Vescovo di Volterra la statuina del Presepe 2025

Leggi anche: Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo la statuina del presepe 2025

Leggi anche: Confartigianato e Coldiretti, consegnata al Vescovo Migliavacca la statuina del presepe

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Confartigianato dona il Presepe 2025 al Vescovo di Volterra; Presepe 2025 di Confartigianato: consegna al Vescovo di San Miniato; Confartigianato consegna una statuita al vescovo di San Miniato.

Confartigianato e Coldiretti consegnano ai vescovi di Mondovì e Saluzzo la statuina-simbolo dei valori del lavoro - «Nel presepe viene rappresentata la vita più autentica dell’umanità, con i suoi valori profondi e significativi" ... targatocn.it