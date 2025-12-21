L’indagine riguarda presunte irregolarità nei condoni edilizi concessi nella città di Avellino. Sono stati raccolti numerosi elementi che potrebbero portare a sviluppi significativi nel procedimento in corso. La fase attuale rappresenta un momento importante per fare chiarezza sulla vicenda e verificare eventuali illeciti. Condoni edilizi irregolari ad Avellino, l’inchiesta entra nella fase cruciale.

Avellino, 21 dicembre 2025 - L’inchiesta sui presunti condoni edilizi irregolari ad Avellino è arrivata a un passaggio decisivo. Le persone indagate sono diventate quindici e l’ipotesi di reato contestata dalla Procura è quella di falso ideologico in atto pubblico. Un’accusa che, come spesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Avellino, maxi-inchiesta sui bonus edilizi: 14 misure cautelari e crediti fittizi per oltre 1,6 miliardi

Leggi anche: False pratiche sui bonus edilizi, un arresto e sequestri ad Avellino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Falsi condoni edilizi, sei indagati ad Avellino - Immobili condonati utilizzando protocolli relativi ad altre istanze relative alla vigenza di leggi che lo consentivano. ansa.it

Avellino, condoni falsi al Comune: l'indagato denunciò a maggio - Nell'inchiesta sui condoni falsi al comune di Avellino emerge una nuova denuncia. ilmattino.it

Avellino, condoni falsi: ecco un software artigianale per scovarli - Condoni falsi, l'inchiesta che conta già sei indagati e ben sette pratiche false, prosegue a ritmo serrato. ilmattino.it

Oggi, sabato 20 dic si dovrebbero concludere le votazioni del Maxi-emendamento alla Manovra 2026. Per adesso risulterebbe esclusa la riattivazione dei condoni edilizi, tranne per l’emendamento 9.0.8 (che consentirà “solo” alle opere condonate di a - facebook.com facebook