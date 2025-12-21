Concorso polizia municipale indagine della procura su di un tentativo di aiuto a distanza

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un'indagine in corso in procura su un candidato agli orali del concorso per cento posti in polizia municipale. La commissione di esami si è infatti rivolta proprio alla polizia giudiziaria dei vigili urbani segnalando il caso di un aspirante vigile che durante gli orali è stato pizzicato con. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovo tentativo di truffa a San Pietro al Tanagro: il Comune e la Polizia Municipale mettono in guardia i cittadini

Leggi anche: Terni, minore vittima di insulti e aggressioni a scuola: indagine della polizia, segnalati alla Procura minorile i presunti responsabili

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manomettono l’acquedotto, denunciati dalla polizia locale; La polizia locale trova auto rubata. Forse usata per numerosi furti; Faenza, la Polizia Locale identifica e denuncia un ladro seriale di biciclette; Cuorgnè, dimissioni a inchiesta chiusa Il caso Gazzera scuote tutta la città.

concorso polizia municipale indagineConcorso per 100 vigili urbani a Messina, prove concluse: scoperto un tentativo di truffa all’orale - Stilata la graduatoria provvisoria: 240 idonei, un candidato bocciato per aver tentato di farsi aiutare con auricolare e telefono ... rtp.gazzettadelsud.it

Il concorso anomalo a Melilli, Carta: “E’ legittimo, nelle chat le prove che uno del Pd voleva piazzarne uno” - E' un attacco durissimo quello lanciato dal sindaco di Melilli, Peppe Carta, deputato regionale del Mpa in merito al concorso per 10 vigili urbani definito anomalo dal ministro per la Pubblica amminis ... blogsicilia.it

Napoli, gli idonei del concorso di Polizia Locale: “Pronti a rendere sicure le strade. Assumeteci” - Lettera al sindaco Manfredi degli idonei del concorso di Polizia Municipale a Napoli: "Siamo pronti a servire la città per renderla più sicura. fanpage.it

Immersion avec la police de choc du 93

Video Immersion avec la police de choc du 93

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.