Concerto gospel fra le navate della cattedrale.

Il Duomo di Pavia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario natalizio racchiuso nel cartellone “Natale 2025 a Pavia. Luci e magia in città“. Domani alle 17.30 le navate della cattedrale ospiteranno il Gospel Experience Choir, un ensemble nato con l’obiettivo di promuovere la spiritualità e la gioia autentica della musica Gospel (ingresso libero). L’evento si configura come un vero e proprio inno alla gioia, capace di coniugare l’eccellenza artistica con una profonda partecipazione emotiva. A guidare il coro saranno due interpreti di rilievo: Sandra Cartolari (cantante jazz con più di dieci anni di esperienza nell’ensemble internazionale Freedom Family alla direzione e voce) e Alessandra Fogliani (diplomata in pianoforte e direzione di coro, eclettica, passionale e sensibile musicista), la cui intesa artistica trascina il pubblico in un percorso fatto di ritmo, armonia e condivisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

