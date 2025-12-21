Concerto di Natale in Senato con Mattarella canta Claudio Baglioni canta | Grazie per privilegio

(Adnkronos) – ‘’Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa magnifica aula’’. Così Claudio Baglioni durante il concerto di Natale in corso nell’aula del Senato, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Accompagnato dal coro e dall'orchestra del Teatro San Carlo, Baglioni ha cantato ‘Strada facendo’, ‘Avrai e 'La vita è adesso’, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

