Concerto di Natale in Senato | Baglioni e il San Carlo omaggiano Napoli e l’Italia

Nell'Aula di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente Mattarella, Claudio Baglioni riceve la "Martinella" e incanta con i suoi successi. Ignazio La Russa dedica l'evento alle famiglie e ai 2500 anni di Napoli. Si è svolto oggi, domenica 21 dicembre 2025, il tradizionale Concerto di Natale in Senato, un appuntamento giunto alla sua ventottesima edizione .

Concerto di Natale in Senato con Mattarella, canta Claudio Baglioni canta: "Grazie per privilegio" - Il cantautore romano, accompagnato dal coro e dall'orchestra del Teatro San Carlo, ha cantato ‘Strada facendo’, ‘Avrai e 'La vita è adesso’ ‘’Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa ... msn.com

Concerto di Natale al Senato: Claudio Baglioni e l'Orchestra del Teatro San Carlo in un'Atmosfera Magica - Il concerto, iniziato con l’inno nazionale, ha visto la presenza di numerosi volti noti della politica italiana. notizie.it

