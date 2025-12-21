Concerto di Natale in Senato | Baglioni e il San Carlo omaggiano Napoli e l’Italia

21 dic 2025

Nell’Aula di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente Mattarella, Claudio Baglioni riceve la “Martinella” e incanta con i suoi successi. Ignazio La Russa dedica l’evento alle famiglie e ai 2500 anni di Napoli. Si è svolto oggi, domenica 21 dicembre 2025, il tradizionale Concerto di Natale in Senato, un appuntamento giunto alla sua ventottesima edizione . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

