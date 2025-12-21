L’Aula di Palazzo Madama si è trasformata per una sera in un grande teatro civile, attraversato dalla musica e da un silenzio attento, quasi solenne. Le luci soffuse, il pubblico raccolto, l’eco delle note che rimbalzano sulle pareti cariche di storia: il Concerto di Natale in Senato ha assunto fin da subito il tono di un momento simbolico, più che di una semplice esibizione. Protagonista della serata è stato Claudio Baglioni, che si è esibito alla presenza del Sergio Mattarella. Salendo sul palco dell’Aula del Senato della Repubblica, il cantautore romano ha ringraziato con parole misurate ma dense: “Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa magnifica aula”, sottolineando il valore non solo artistico, ma anche collettivo dell’evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Concerto di Natale in Senato, Baglioni canta davanti a Mattarella: “Grazie per questo privilegio”

Leggi anche: Concerto di Natale in Senato con Mattarella, canta Claudio Baglioni canta: “Grazie per privilegio”

Leggi anche: Senato, il concerto di Natale con Baglioni e l’orchestra San Carlo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il concerto di Natale in Senato, con Claudio Baglioni, su Rai1; San Carlo, Baglioni e Agresta domenica in Senato per il tradizionale concerto di Natale; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 21 al 27 dicembre; In Senato il concerto di Natale con Claudio Baglioni | Presenti Mattarella e altre cariche dello Stato.

Concerto di Natale in Senato con Mattarella, Claudio Baglioni canta nell'Aula - il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo ... ansa.it