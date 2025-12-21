Concerto di Natale in Senato Baglioni canta davanti a Mattarella | Grazie per questo privilegio
L’Aula di Palazzo Madama si è trasformata per una sera in un grande teatro civile, attraversato dalla musica e da un silenzio attento, quasi solenne. Le luci soffuse, il pubblico raccolto, l’eco delle note che rimbalzano sulle pareti cariche di storia: il Concerto di Natale in Senato ha assunto fin da subito il tono di un momento simbolico, più che di una semplice esibizione. Protagonista della serata è stato Claudio Baglioni, che si è esibito alla presenza del Sergio Mattarella. Salendo sul palco dell’Aula del Senato della Repubblica, il cantautore romano ha ringraziato con parole misurate ma dense: “Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa magnifica aula”, sottolineando il valore non solo artistico, ma anche collettivo dell’evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
