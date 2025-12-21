Conceicao sempre più cuore Juve: l’esterno portoghese firma una delle due reti decisive contro la Roma e dedica il successo ai tifosi. La sfida tra Juventus e Roma non è mai una partita come le altre, ma un vero e proprio scontro diretto che pesa tantissimo sugli equilibri del campionato e sul morale della tifoseria. In una serata carica di tensione e aspettative, l’Allianz Stadium ha trovato il suo eroe in Francisco Conceição, autore di una prestazione maiuscola culminata con la rete che ha deciso l’incontro. Il gol di Conceição è stato un capolavoro di tempismo e tecnica, arrivato grazie a un inserimento perfetto che ha capitalizzato al meglio la geniale sponda di tacco di Cambiaso, scardinando la difesa giallorossa che fino a quel momento aveva retto l’urto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conceicao sempre più cuore Juve: «Per voi, fino alla fine». Il messaggio del portoghese dopo la Roma manda in estasi il popolo bianconero – FOTO

