Conceicao a DAZN | Oggi ho fatto gol ma l’importante è che la squadra vinca Come sto? Vediamo penso non sia niente di grave

Siamo lieti di condividere le dichiarazioni di Conceicao rilasciate a DAZN, in cui sottolinea l’importanza del risultato collettivo rispetto alle singole prestazioni. Nonostante abbia segnato un gol oggi, l’attenzione rimane rivolta alla vittoria della squadra. Per quanto riguarda il suo stato di salute, il tecnico afferma di non pensare a niente di grave, ma vedremo nei prossimi giorni.

Conceicao a DAZN: «Oggi ho fatto gol ma l'importante è che la squadra vinca». Le parole del portoghese dopo la sfida tra Juventus e Roma. Francisco Conceicao è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri di Spalletti. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONI – « No vediamo, penso che non è niente di grave, oggi l'importante era la vittoria » GOL – « Si certo sono un attaccante e devo riuscire ad aiutare sempre, oggi ho fatto gol ma l'importante è che la squadra vinca » SPALLETTI – « Tutto, è un allenatore che sappiamo che è esigente, è buono per noi e si vede con i risultati.

